Европу призвали выучить «язык власти»
Европейский союз (ЕС) должен научиться говорить «языком власти» для утверждения своей позиции на мировом уровне. Об этом заявила будущий председатель Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен, передает издание Tagesschau.
В частности, это касается политики безопасности, отметила фон дер Ляйен. По ее словам, в этой сфере Европе стоит «наращивать собственные мускулы», несмотря на возможность полагаться на других, так как она нуждается в большем военном потенциале. В то же время ЕС должен шире использовать существующие силы для защиты своих интересов, отметила будущий председатель ЕК.
В качестве примера фон дер Ляйен привела торговую политику. Она указала на то, что страны ЕС могут влиять на условия, на которых ведут бизнес, и заявила, что на данный момент «Европа привлекательнее, чем считают в ней самой».
«У нас есть нечто неоценимое — правовое государство, свобода, демократия, открытость относительно планов, как жить, — то, чего не находят молодые люди в Китае или России», — заключила она.