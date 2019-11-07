США потребовали от Ирана открыть ядерные объекты
Госсекретарь США Майк Помпео потребовал от Тегерана не препятствовать проведению проверок МАГАТЭ. Об этом сообщает пресс-служба Госдепа.
Он отметил, что Иран обязан предоставить инспекторам доступ на ядерные объекты.
Помпео добавил, что иранские власти должны представить внятные объяснения по вопросу наличия в стране незадекларированных ядерных материалов.
Любые попытки остановить проверки МАГАТЭ госсекретарь назвал возмутительными актами запугивания.