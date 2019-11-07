Мехрибан Алиева поздравила азербайджанцев с Днем флага
Первый вице-президент Азербайджана Мехрибан Алиева поздравила азербайджанский народ с 9 ноября - Днем государственного флага. Текст поздравления размещен на официальной странице первого вице-президента Азербайджана в Инстаграм.
В публикации говорится: "Дорогие соотечественники! Поздравляю всех вас с 9 ноября - Днем государственного флага Азербайджанской Республики! Пусть наш трехцветный флаг навеки величественно развевается над суверенным Азербайджаном! Желаю нашему народу здоровья, счастья, добра и любви, а нашей Родине – благополучия, мира и процветания!".