Али Асадов внес изменения в водительские удостоверения
Кабинет министров Азербайджана внес изменения в решение "Об утверждении изображения, спецификации и образца водительского удостоверения". Cоответствующий документ об этом подписал премьер-министр Али Асадов.
Согласно изменениям, в новые удостоверения внедряется электронный носитель (чип), посредством которого можно осуществить бесконтактный обмен информацией. Данные, отображенные в удостоверении, записываются на чип в цифровом формате на двух языках – азербайджанском и английском.