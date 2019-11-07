Мамед Эфендиев, отдел экономики 11:32

На состоявшемся в Баку IV международном банковском форуме прозвучало много интересных заявлений, в том числе и по цифровизации банковской системы. Специалисты высокого уровня делились своим видением и опытом решения той или иной проблемы в банковской сфере, что, безусловно, окажет помощь деятельности наших банкиров. Но вот одна информация, прозвучавшая из уст разных экспертов, заставила нас заострить на ней внимание. Так, исполнительный директор Центра анализа экономических реформ и коммуникаций Вусал Гасымлы заявил, что Азербайджан лидирует в области банковской цифровизации. По его словам, сегодня банковский сектор страны по множеству показателей можно оценить как здоровый. Оценка капитализации, ликвидности, адекватности капитала и кредитного портфеля наших банков сегодня отвечает большинству международных стандартов. Напомнив, что банковский сектор не может развиваться без развития экономики страны в целом, Гасымлы отметил важную роль экономических реформ в области цифровизации услуг, проводимых в стране под руководством президента Ильхама Алиева.

Действительно, электронным правительством сегодня охвачено множество услуг и экономических процессов - от регистрации малого бизнеса и вплоть до обширной системы электронного сельского хозяйства. А позиции Азербайджана по категориям цифровизации в отчетах международных рейтинговых агентств становятся все сильнее и устойчивее. Эти агентства отмечают передовую роль страны как регионального инноватора в цифровизации экономики. Перечисляя передовые инновации в стране, можно отметить, что при поддержке AzPromo и VISA Азербайджан первым на постсоветском пространстве обеспечил выход своих продуктов на платформу Amazon.com. Также впервые на постсоветском пространстве успешно реализуется проект по продвижению краудфандинга (что-то вроде народного финансирования). Кроме того, Центр представил две важные электронные платформы по анализу и мониторингу экономических процессов. Это портал мониторинга и оценивания - "Мониторинг.аз", впервые на постсоветском пространстве обеспечивший полную цифровизацию мониторинга государственных программ, а также портал "Азренкинг", обеспечивающий полную цифровизацию анализа экономики. И это все правда, haqqin.az не раз писал об этом. Но на этом фоне кредитный аналитик S&P Global Ratings Дмитрий Назаров заявил агентству «Интерфакс-Азербайджан», что банковский сектор Азербайджана в настоящее время несколько отстает от стран СНГ в процессе цифровой трансформации. Как же так, два признанных эксперта в один и тот же день делают два противоречащих друг другу заявления. То ли эксперты слишком предвзяты, то ли журналисты разучились отличать белое от черного. Но нет, все проясняется при более глубоком рассмотрении проблемы.

Никого обвинять мы не собираемся. Есть, конечно, неточность в заявлении Назарова. Аналитик, говоря об СНГ, остановился на сравнении почему-то только с Россией, где действительно банковская система развита лучше и опережает нашу по многим показателям. В целом же по СНГ немало стран, которые перенимают наш банковский опыт – это общеизвестный факт. На этом, в принципе, можно было бы поставить точку, но заслуживают внимание причины отставания наших банков, которые указал Назаров. Это связано с несколькими причинами – считает аналитик. В первую очередь, это последствие кризиса 2014-2015 годов, когда многие банки были заняты устранением проблем, возвратом проблемных активов, что соответственно уменьшало их капитал и возможность инвестировать в технологии, а также отвлекало внимание менеджмента от цифровой трансформации. А другую причину он видит в высоком уровне теневой экономики в Азербайджане и, как следствие, низком уровне проникновения банковских услуг среди населения. Ну насчет девальвации все ясно. Но уровень теневого сектора, и не только на банковском рынке страны постепенно снижается, хотя все еще остается достаточно высоким, что подчеркнул недавно и президент Ильхам Алиев.