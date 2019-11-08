В Уфе мужчина в поисках муллы поджег мечеть

В столице Башкирии — Уфе мужчина случайно поджег мечеть, когда зажег спичку, чтобы в темноте найти священнослужителя, передает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу МВД России по Республике Башкортостан.

Уточняется, что после пожара в мечети «Хамза» полиция задержала 39-летнего местного жителя по подозрению в поджоге.

По словам уфимца, он в состоянии алкогольного опьянения проходил мимо мечети и увидел, что двери не закрыты. Тогда он решил найти муллу и зажег спичку, чтобы осветить темное помещение. Однако, не найдя священнослужителя, он бросив спичку, покинул мечеть, в результате чего начался пожар.

По словам сотрудников полиции, подозреваемый раскаялся в содеянном. В настоящее время он находится под подпиской о невыезде.