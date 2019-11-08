Дмитрий Рой, автор haqqin.az 12:24

Произошедшая 6 ноября атака сепаратистов на юге Таиланда является самой кровавой за последние полтора десятилетия и создает угрозу эскалации конфликта, который длится уже 110 лет. Благословенный Тай, рай для туристов, где за сравнительно небольшие деньги туристу предложат полный набор «шокирующей Азии» - от восхитительной природы до шоу трансвеститов, от памятников древнего Сиама до непристойных достопримечательностей кварталов «красных фонарей».

Но это парадный фасад страны, отлакированный для тех, кто приезжает сюда с пачками купюр различной толщины на пару недель. И этот Таиланд имеет мало общего с реалиями страны, о которых турист, даже приезжая сюда каждый год, может даже и не догадаться. «Глубокий Юг», провинции страны, Яла, Наратхиват и Паттани, территория, на которой вот уже 110 лет идет, то затухая, то вспыхивая вновь, один из самых кровопролитных конфликтов в Юго-Восточной Азии - мало известный международной общественности, но от того не утративший своей ожесточенности. Шестого ноября группа неизвестных скрытно подобралась к контрольно-пропускному пункту местного ополчения - вооруженных отрядов из жителей местных деревень - и открыла по нему шквальный огонь из автоматического оружия, забросав также гранатами. 15 человек были убиты на месте. После этого нападавшие растворились в джунглях, предварительно густо усеяв путь своего отхода связками шипов из гнутых гвоздей и поставив пару «растяжек».

Это стало самой масштабной и кровавой атакой местных сепаратистов за полтора последних десятилетия, с 2004 года, когда на мятежной территории «глубоко Юга», еще недавно казавшейся вполне «усмиренной», вновь начали вспыхивать очаги мятежа. За эти полтора десятилетия с обоих конфликтующих сторон погибло более семи тысяч человек, вот такой «безмятежный Таиланд» получается, и конца этой неизвестной войне не видно. Сто десять лет назад нынешний «Глубокий Юг» был независимым Малайским султанатом, до тех пор пока в 1909 году королевство Сиам (тогдашнее название Таиланда) не аннексировало его. С тех пор война здесь не прекращается, а живущие здесь мусульмане категорически отказываются от сиамофикации. Продолжая требовать автономии, использования своего диалекта в официальном обращении и изучения его в школах, а также беспрепятственного отправления религиозных обрядов. И все сто десять лет Бангкок им в этом отказывает, опасаясь, что «дай волю, и они, местные, создадут свое собственное государство, а рядом с ними - Малайзия, которая это поддержит». Аналитики и эксперты вполне справедливо указывают, что предоставить некоторую культурную и административную автономию «глубокому Югу» будет гораздо более выгодным, чем ежегодно расходовать огромные средства из казны для содержания там армейских частей и внушительного корпуса сил безопасности.

В Бангкоке думают иначе, более того - пошли дальше по пути эскалации и начали создавать «отряды самообороны». То есть вооружать население местных деревень, из правильных, лояльных правительству - и враждебно настроенных к мусульманскому населению «глубокого Юга». Население таковых - примерно 20 процентов от общества количества проживающих в трех провинциях. И в одночасье остальные 80% оказались «гражданами второго сорта». С прошлого века сформировалось вооруженное сопротивление, в первую очередь, Barisan Revolusi Nasional (BRN) - наиболее многочисленная и хорошо вооруженная из действующих на этой территории. В свое время она представляла серьезную опасность для всего Таиланда, действовала размашисто и жестко. И для борьбы с ней Бангкок обратился к помощи США, а точнее, к специалистам по антиповстанческой борьбе из ЦРУ. Кстати, тогда в Таиланде и других государствах региона широкое распространение получили версии о том, что «американские военные подстрекают мусульман к насилию, чтобы оправдать создание своих баз в регионе». А ЦРУ так вообще финансирует повстанцев - для того, чтобы оправдать расширение присутствия США в регионе под предлогом глобальной войны с террором.