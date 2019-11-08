Фархад Мамедов, отдел информации 13:51

В Гёйчае 9 ноября начнутся праздничные мероприятия и турнир по футболу. Как сообщает собственный корреспондент haqqin.az, нынешний Праздник граната будет более масштабным и торжественным по сравнению с прошлогодним, потому что спонсору этого фестиваля ЗАО AzNar в этом году исполняется 50 лет. Как известно, основанный Теймуром Ахмедовым 50 лет тому назад – в 1969 году завод в 2005 году купил его сын, бывший российский сенатор и бизнесмен Фархад Ахмедов. Вложив свыше 100 миллионов долларов инвестиций, экс-сенатор создал на месте старого завода современный завод, основанный на самых передовых технологиях и отвечающий самым строгим мировым стандартам. В кратчайшие сроки продукция завода – натуральный гранатовый сок и другие продукты заняли свою нишу на мировых рынках и завоевали золотые медали многих международных выставок.

В связи с юбилеем в Гёйчае 7 ноября был организован футбольный турнир. За Кубок граната, посвященного 50-летию со дня создания AzNar, боролись три команды AzNar из Гёйчая, AzGranata из Агсу и Gilan из Габалы. Команды устроили для болельщиков настоящий футбольный праздник на стадионе, который был капитально отремонтирован на средства Фархада Ахмедова. В общей сложности бизнесмен потратил свыше трех миллионов манатов на восстановление стадиона. В первый день турнира на поле вышли команды Gilan и AzGranata. Матч, за которым наблюдали многочисленные болельщики, закончился со счетом 5:2 в пользу команды из Агсу. В тот же день состоялся матч между AzNar и Gilan. Матч получился богатым на голы и закончился со счетом 8:1 в пользу команды из Гёйчая.

И 8 ноября состоялся финальный матч, в котором сошлись победители первого игрового дня – AzNar и AzGranata.За ходом матча следили тысячи болельщиков из Гёйчая и прилегающих районов, а также глава ИВ района Мехти Салимзаде, Фархад Ахмедов, депутаты Милли Меджлиса Эльман Насиров и Сабир Гаджиев, олимпийский чемпион по борьбе Фарид Мансуров, ректор Бакинской музыкальной академии Фархад Бадалбейли и иностранные гости. Специальный корреспондент haqqin.az сообщает, что до начала матча гости ознакомились с результатами перестройки и капитального ремонта стадиона, осуществленных на средства Фархада Ахмедова. Гости оценили этот шаг бизнесмена как ценный шаг в содействии развитию бизнеса в Гёйчайском и прилегающих районах, а также в поиске талантливых игроков.

Напомним, что начиная с 2016 года, на стадионе прошел капитальный ремонт и работы по перестройке. Искусственный газон здесь был заменен натуральным, были также созданы две минифутбольные площадки, отвечающие стандартам FİFA. На территории стадиона также созданы площадки для волейбола и баскетбола, тренажерные залы, современные раздевалки, каждая на 20 человек, а также современное здание для судейского состава. Здесь созданы также санитарный узел и душевые, которыми одновременно могут пользоваться 20 человек. Вместимость трибун была увеличена с 1500 до 2500 человек. На стадионе установлен большой монитор, а вокруг него высажено много деревьев. Также здесь построено новое красивое кафе, комната охраны и общественное здание в виде мансарды. Почетная трибуна стадиона построена заново с красивым дизайном.

После ознакомления со стадионом состоялась церемония открытия нового, построенного в современном стиле на территории спортивного объекта кафе Nar. Кафе открыл Фархад Ахмедов. Многочисленные местные жители, присутствовавшие на открытии, поблагодарили бизнесмена за его благотворительность. Затем началась финальная игра, которая с первых минут прошла в условиях напряженной борьбы. Команда AzNar предпочла атакующую тактику и создала много голевых моментов у ворот соперника. Однако футболисты AzGranata хорошо оборонялись и в первом тайме счет открыт не был. На 55-ой минуте матча нападающий AzNar стремительным маневром проник в штрафную площадку соперника, и защитнику для того, чтобы его остановить пришлось нарушить правила. Однако, это не спасло AzGranata от гола – нападающий AzNar, восьмой номер команды Фахри Гусейнли точно пробил одиннадцатиметровый удар. На этот гол шумно среагировали многочисленные болельщики AzNar. Оставшееся время прошло в напряженной борьбе, однако голов больше забито не было. Команда AzNar, победив со счетом 1:0, стала обладателем Кубка граната.

Отметим, что футбольный турнир был обеспечен приличным призовым фондом. Так, занявшая первое место команда получила от ЗАО AzNar 15 тысяч манатов, второе место – 10 тысяч манатов, а за третье место выплатили 5 тысяч манатов. После завершения игры Фархад Ахмедов в сопровождении болельщиков вышел на поле и поздравил обе команды. Он передал командам назначенные денежные призы и памятные кубки. Кубок граната был торжественно вручен победителю турнира – команде AzNar. Затем были сделаны фото на память с командами, гостями, болельщиками и параолимпийцами, которые тоже следили за матчем.