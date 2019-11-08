Миграционные органы Германии не жалуют беженцев из Азербайджана, ссылаясь на то, что ситуация в этой стране стабильная и никаких угроз для жизни граждан нет.

Как неоднократно сообщал ранее haqqin.az, Германия существенно ужесточила миграционное законодательство и перестала предоставлять убежище для мигрантов. Наряду с этим, в стране развернута масштабная кампания по высылке мигрантов. При этом, одними из чаще всего депортируемых беженцев, являются граждане Азербайджана.

Очередной азербайджанской семьей депортированной из Германии стала семья Давыдовых. Глава семейства Имран Давыдов вместе со своей супругой Ульвией и двумя детьми Фатимой и Биннетом были разбужены сегодня утром в 4 часа и депортированы в Баку.

Соседи Давыдовых Берн и Сабина Викняйнд отмечают, что шокированы таким решением, потому, что азербайджанцы уже долгое время проживали в городе Кобург и полностью интегрировались в немецкое общество.

Давыдовы приехали в Германию в 2015 году. Они посещали языковые курсы и практически сразу адаптировались на новом месте. Глава семьи Имран практически сразу нашел работу, а Ульвия начала обучаться на кондитера. Дети Фатима и Биннет посещали местную гимназию и преуспевали в учебе.

При запросе на получение убежища Давыдовы указали, что бежали из Азербайджана из-за боязни кровной мести. Подобная причина довольно странна, потому, что в Азербайджане как минимум уже два века не практикуется кровная месть.

Депортации Давыдовых предшествовало решение Административного суда Байройта. Имран Давыдов утверждал, что его отец убил соседа, потому, что тот убил дедушку Имрана. Как бы то ни было, семья не смогла доказать, что им угрожает опасность из-за кровной мести в Азербайджане, при этом судья отметил, что в стране существуют варианты внутренней защиты, и семья может обратиться в правоохранительные органы для защиты от возможного преследования.