Лавров о сложности карабахского конфликта

Россия приветствует сохранение относительной стабильности на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе, вопрос о его окончательном статусе относится к числу наиболее сложных, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в интервью армянскому информагентству "Медиамакс".

"Приветствуем сохранение относительной стабильности на границе и линии соприкосновения. Полагаем, что дальнейшее снижение напряженности могло бы способствовать созданию атмосферы, благоприятствующей переговорному процессу", - сказал Лавров.

"Что касается вопроса об окончательном правовом статусе Нагорного Карабаха, то он относится к числу наиболее сложных", - подчеркнул он. По словам российского министра, "руководители стран-сопредседателей Минской группы ОБСЕ неоднократно заявляли, что статус должен быть определен в ходе переговоров политическим путем, на основе юридически обязывающего волеизъявления".

"Параметры этой работы, включая организационные аспекты, сторонам еще предстоит согласовать", - указал Лавров.