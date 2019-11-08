Машаллах Ахмедов, Асим Худиев и другие ветераны вновь выходят на поле

По словам главы Союза футбольных ветеранов Азербайджана Октая Абдуллаева, игра приурочена к Дню государственного флага, отмечаемому в Азербайджане сегодня.

Сегодня в 15:00 в Нахчыване состоится матч футбольных ветеранов. Известные в прошлом футболисты поделятся на две команды – Азербайджан и Нахчыван.

«Как вы знаете, в Нахчыване с этого года вновь начали уделять особое внимание футболу, - приводит слова Октая Абдуллаева football24.az. - Приглашен такой опытный специалист, как Аскер Абдуллаев. Мы тоже решили внести свою лепту и предложили руководству Автономной Республики проведение товарищеского матча между сборными ветеранов Нахчывана и Азербайджана. Радует, что руководство Нахчывана с радостью поддержало эту идею.

К сожалению, некоторые ветераны, такие как Махмуд Гурбанов, Новруз Азимов, Заур Рамазанов, по объективным причинам не смогли приехать с нами. Но и прилетевших сюда ветеранов достаточно, чтобы местные болельщики могли получить удовольствие от игры. С нами в Нахчыван прибыли такие неугасающие звезды, как Гусейн Магомедов, Нуреддин Алиев, Машаллах Ахмедов, Асим Худиев, Ариф Асадов, Самир Алиев, Асиф Алиев, Рустам Рагимов, Бахтияр Мусаев, Рамиз Мамедов и другие».

Отметим, что матч организован совместно со стороны АФФА, Союза футбольных ветеранов и Футбольной федерации Нахчывана.