В Баку у бывшего заключенного нашли героин и поддельные купюры. Об этом сообщили в пресс-службе МВД.

В результате операции, проведенной на основе полученной информации сотрудниками Управления по борьбе с организованной преступностью МВД, житель Тертерского района, ранее судимый А.Джавадов был задержан на территории Наримановского района.

Во время личного обыска при нем был обнаружен героин, а при обыске его автомобиля марки BMW были обнаружены 7 поддельных купюр номиналом 50 манатов.