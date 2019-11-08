В Канаде решили ограничить английский язык

Власти канадской провинции Квебек будут предоставлять госуслуги исключительно на французском языке. Об этом заявил премьер-министр региона Франсуа Легольт, передает «Укринформ».

По его словам, это решение не потребует внесения изменений в законодательство, поскольку действующие нормы обеспечивают приоритетное использование в провинции французского языка. Изменения коснутся в основном иммигрантов, исключение сделают для представителей коренных народов Квебека и потомков тех, кто учился в англоязычной среде.

«Если ваши родители ходили в англоязычную школу, то у вас есть определенные права в Квебеке, и мы будем уважать их. Если же вы новый иммигрант, то мы должны говорить с вами по-французски», — отметил Легольт.