Урегулирование карабахского конфликта в центре внимания президента России заявление МИД
Урегулирование нагорно-карабахского конфликта находится в центре внимания президента России. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте МИД РФ.
Как отмечается, Россия продолжает играть активную роль в посреднических усилиях по урегулированию нагорно-карабахского конфликта.
«Содействие сторонам в нагорно-карабахском урегулировании относится к числу российских внешнеполитических приоритетов и находится в центре внимания президента России. По нашему твердому убеждению, урегулирование должно осуществляться исключительно политико-дипломатическими средствами, путем диалога между сторонами. Полагаем, что при наличии политической воли, дипломатические усилия рано или поздно позволят продвинуться вперед и прийти к компромиссу», - говорится в сообщении.