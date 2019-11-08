При совместной организации Министерства обороны и Общественного объединения инвалидов, ветеранов и семей шехидов карабах ской войны, проведен марш под девизом " Карабах - это Азербайджан, и восклицательный знак!".

Как сообщает Министерство обороны, в марше приняли участие представители министерства, Общественного объединения инвалидов, ветеранов и семей шехидов карабахской войны, а также общественности.

В ходе марша, организованного в поддержку высказыванию президента, Верховного главнокомандующего ВС Азербайджана Ильхама Алиева, озвученного им во время выступления на пленарной сессии XVI ежегодного заседания Международного дискуссионного клуба «Валдай», участники посетили аллеи шехидов в городах и районах, расположенных около автодорог Баку - Тертер, Газах - Гянджа, Билясувар – Бейлаган, почтили память погибших боевых товарищей. На протяжении всего марша, посредством автомобиля Центра идеологии и культуры Гянджинского гарнизона, озвучивались азербайджанские победные марши.

Далее участники мероприятия встретились с военнослужащими N-ской воинской части, находящейся на линии соприкосновения с врагом, и поздравили их с праздником.