Помпео «признал» Украину долгосрочным проектом США

Украина является проектом, над которым в Вашингтоне трудились «много лет». Такое заявление сделал глава американской дипломатии Майкл Помпео.

Он пояснил, что Штаты привержены достижению мира и стабильности в этой стране, пытались сделать ее способной двигаться на Запад самостоятельно, пишет «Укринформ».

Госсекретарь сообщил, что считает нужным обеспечение Киева военной помощью. «Президент США Дональд Трамп трижды предоставлял вооружения Украине для защиты от российской агрессии в Донбассе», — отметил он. По словам Помпео, США «гордятся» этими поставками, направленными на укрепление украинского суверенитета и в конце концов — на установление в регионе мира.

Россия заявляла, что конфликт в Донбассе является внутриукраинским, отвергая все обвинения в агрессии.