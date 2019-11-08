Экс-мэр Истры скрылся от следствия после ареста
Бывший мэр Истры Андрей Вихарев сбежал от следствия по делу о мошенничестве и легализации денежных средств, которые были приобретены после совершения преступления. Об этом сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК со ссылкой на источник, близкий к администрации Подмосковья.
До этого он был 7 ноября задержан по подозрению в совершении должностных преступлений.
Как стало известно, Вихарев имел подписку о невыезде.
Отмечается, что в данный момент он находится в федеральном розыске.