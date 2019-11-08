Боксер пропустил удар на тренировке и умер

Австралийский боксер Дуайт Ричи скончался в результате несчастного случая на тренировке. Об этом сообщает The Mirror.

27-летний спортсмен помогал в тренировках Майклу Зерафе. Во время спарринга австралиец пропустил удар в корпус. Он добрался до своего угла ринга и потерял сознание. Спасти боксера не удалось.

Друг бойца и промоутер Джейк Эллис выразил соболезнования семье Ричи, у которого остались три дочери. «Он ушел, делая то, что любит», — заявил Эллис.

В своем последнем поединке Ричи уступил Тиму Цзю — сыну известного российского боксера Кости Цзю. Австралиец потерпел поражение судейским решением.