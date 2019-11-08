В Австралии бушуют пожары погибли три человека
На восточном побережье Австралии бушуют пожары, жертвами которых стали три человека, передает "Интерфакс".
Пожары затронули самый густонаселенный штат Австралии Новый Южный Уэльс. Там с возгораниями борются порядка 1,5 тыс. пожарных.
Более 30 человек в результате возгораний получили ожоги, часть из них - пожарные. Семь человек пропали без вести.
"Мы ожидаем, что число пропавших возрастет. Существуют серьезные опасения, что и жертв станет больше", - заявил руководитель пожарной службы Нового Южного Уэльса Шейн Фицсиммонс.
Накануне, когда в Новом Южном Уэльсе начались пожары, сгорело минимум 150 домов. Несколько сотен людей эвакуировали на территории от побережья у границы со штатом Квинсленд до города Форстер в Новом Южном Уэльсе. В настоящее время им не разрешают вернуться в свои дома.