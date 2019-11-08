Чиновники посадили тысячи деревьев Масштабная акция в Баку
В связи с Днем государственного флага по совместной инициативе Госкомитета по градостроительству и архитектуре, а также Исполнительной власти Баку была проведена акция по посадке деревьев в Гарадагском районе столицы.
На акции, в которой участвовали более 1000 сотрудников обоих ведомств было высажено более тысячи деревьев. Деревья посажены на территории у Бакинской окружной дороги.
Стоит отметить, что перед началом акции данная территория была очищена от камней и мусора, а также на ней была создана система полива.
Охрана окружающей среды и улучшение экологической обстановки являются одними из приоритетных целей государственной политики, проводимой под руководством президента Ильхама Алиева. За последние годы проводятся последовательные мероприятия по озеленению Азербайджана и оздоровлению окружающей среды.
Акция по посадке деревьев, проведенная в День государственного флага, является продолжением системной работы по восстановлению экологического баланса Баку и облагораживанию облика столицы.