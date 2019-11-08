В связи с Днем государственного флага по совместной инициативе Госкомитета по градостроительству и архитектуре, а также Исполнительной власти Баку была проведена акция по посадке деревьев в Гарадагском районе столицы.

На акции, в которой участвовали более 1000 сотрудников обоих ведомств было высажено более тысячи деревьев. Деревья посажены на территории у Бакинской окружной дороги.