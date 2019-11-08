Игорь Панкратенко, автор haqqin.az 17:39

В результате нападения, которое произошло 4 ноября в северной части Мексики, погибли девять человек - шестеро детей и трое взрослых. Колонна из трех автомобилей, в которых находились три женщины со своими 14-ю детьми, была расстреляна неизвестными. Сын одной из погибших женщин, 13-летний Девин Лэнгфорд, спрятал своих шестерых братьев и сестер в кустах и замаскировал их ветками. После чего он шесть часов шел за помощью в общину мормонов Ла-Мора.

В бойне выжила семимесячная девочка Фейт Лэнгфорд. Ее мать Кристина Лэнгфорд-Джонсон успела поставить детское кресло на пол автомобиля. Женщина затем вышла из авто с поднятыми вверх руками, умоляя нападавших прекратить стрельбу, но была убита. Фейт нашли в автомобиле спустя 11 часов после нападения. Раненых детей семьи Лэнгфорд доставили на вертолете в американский город Финикс для лечения. Восьмилетний Коди получил пулевые ранения в лицо и ноги, 14-летний Кайл был ранен в ногу, четырехлетний Сандер - в спину, а девятимесячному Брикстону выстрелили в грудь. Пять человек - 30-летняя Мария Ронита-Миллер, ее восьмимесячные близнецы Тайтус и Тиана, 12-летний Говард и 10-летняя Кристал погибли в другой машине, после того, как она, расстреливаемая в упор, взорвалась. Все погибшие были членами общины мормонов ЛеБарон, которая была создана в Мексике в конце 1880-х годов, после того как их «Церковь святых последних дней» в США уступила требованиям американских властей и отказалась от многоженства. Именно тогда начался второй исход мормонов, приведший часть их на север Мексики. Вообще, в середине XIX века это религиозное движение - кто-то не без оснований называет его сектой - вело крайне бурную деятельность, куда там нынешним, а в их поселениях царили атмосфера террора и доносительства. Просто перечитайте «Этюд в багровых тонах» знаменитого Артура Конан-Дойля - с натуры писано. Отец-основатель движения, «пророк» Джозеф Смит, имевший 72 жены, был убит в перестрелке с фермерами, возмущенными его скандальным образом жизни. Не смиренным агнцем погиб - успел застрелить двух нападавших. Мормоны объявили его мучеником, а их новый лидер Брайам Йонг организовал первый исход мормонских общин, назвав его «жертвенным шествием». За 17 месяцев 1846-47 годов они прошли 1700 километров, а апофеозом исхода стало основание близ Большого Соленого озера города Солт-Лейк-Сити. Или, как его до сих пор называют сами мормоны - Нового Иерусалима.

Йонг регулярно получал «откровения свыше», имел около тридцати жен и правил единоверцами железной рукой. В 1857 году, желая избавиться от нежелательных переселенцев на свои территории, он поручил Джону Ли истребить одну из их колонн, двигавшихся в сторону Дикого Запада, в назидание другим. Погибло 137 человек, а само событие вошло в историю США как «резня горного луга». После чего американские власти взялись за мормонов всерьез - и официального разрешения на свое существование секте удалось добиться только в 1896 году, да и то - публично отказавшись от многоженства. Несогласные с этим решением своих «духовных лидеров» частично удалились в северные провинции Мексики. Изрядный начальный капитал и умение трудиться позволили им обосноваться здесь крепко, с размахом и основательностью. Огромные поля, на которых выращивают перец чили, люцерну, гранаты, разводят скот, двойное гражданство, тесные контакты и взаимопомощь с общинами в США, постепенно набиравшими политический вес - такая вот сравнительно безмятежная жизнь, одновременно «и в мире, и вне его».

Плюс влиятельные покровители в Штатах, назову лишь несколько имен тамошних мормонов: Брент Скоукрофт, генерал-лейтенант американских ВВС, при Буше-младшем занимал пост председателя Совета внешней разведки США; Брюс Карлсон, который при Обаме сначала возглавлял Национальную разведывательную службу, а затем был назначен директором военно-космической разведки США; Джон Дарвин, руководитель информационной службы ФБР… И даже один из кандидатов в президенты США Митт Ромни. Словом, вполне достаточно для того, чтобы мексиканские власти лишний раз мормонов не беспокоили. Но все изменилось в 1990-х - начале 2000-х. В прошлом «младшие партнеры» колумбийцев, мексиканские наркокартели стали стремительно подминать под себя страну. «Медельинцев» и легендарного Пабло Эскобара истребили физически, но вот только наркорынок пустоты не терпит - место выбывших стремительно заполонили мексиканские их «коллеги». Которые, впрочем, не стали ломать уже устоявшиеся традиции, и точно также как и ранее колумбийцы подкупают политиков, чиновников и полицейских, неподкупных попросту отстреливают, более того - во многих регионах страны фактически отбирают у государства часть его функций. В 2006 году новый президент страны от правой Партии национального действия Фелипе Кальдерон, встревоженный тем, что государство теряет монополию на власть, начинает войну с наркомафией. Именно войну, достаточно посмотреть на количество жертв. Так, в пограничном с США городе Хуарес в 2007 году убито 320 человек, в 2008 году – 1623, в 2009 –2754, в 2010 – 3622. В 2006-2016 годах в стране было убито 75 мэров - и это была только вершина айсберга. Начав войну с местными наркокартелями Мексика получила вполне себе классическую гражданскую войну. Государство теряет монополию на законное насилие, страна распадается на враждующие друг с другом регионы, где власть принадлежит наркобаронам. Ну а те не прочь поиграть в этаких Робин Гудов. Тот же Эль Чапо, глава крупнейшего мексиканского картеля, строил в Синалоа школы, больницы и дороги, оказывал материальную помощь землякам, а заодно и «трудоустраивал» местную молодежь стрелками в свои отряды.

В 2014 году Эль Чапо был арестован. Правда, спустя год он сумел сбежать, но еще через год был снова арестован и в начале 2017 года выдан США. Победа? Выяснилось, что совсем наоборот - насилие в Мексике, в 2013-2014 годах обнаруживавшее пусть слабые, но тенденции к спаду, резко увеличилось – обострилась борьба наркокартелей за передел рынка наркотиков и за отъем у обезглавленного картеля «Синалоа» его доли. В том числе и в северных провинциях Мексики, где располагаются общины американских мормонов. Сколь бы влиятельны ни были их покровители в США, но есть один нюанс. Они в Штатах, а стрелки наркокартелей - в соседних деревнях, час езды, а покровителям еще дозвониться нужно. В общинах это прекрасно понимают, а потому постепенно происходит обратный исход. Многие уезжают работать в Штаты, возвращаясь в Мексику на выходные. Мужчины той же общины ЛеБарон практически постоянно находятся в Северной Дакоте - работают на нефтяных месторождениях и ведут свой бизнес, расположенная поблизости община Ла-Мора планируют приобретение сельхозугодий в Аризоне, но на все это требуется время. Поэтому мормоны предпочитали с местными наркокартелями не конфликтовать, заключив негласное соглашение о ненападении. Да и местные конкурирующие группировки предпочитали их не трогать: разозлишь американцев, а потом появится «кавалерия из-за холма» в лице рейнджеров, ударных вертолетов и прочего - к суверенитету Мексики в США относятся, как бы это мягче сказать, своеобразно, с легким налетом недоумения - поэтому никому мало не покажется.