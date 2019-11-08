Чубайс оправдался за свои слова об СССР

Глава «Роснано» Анатолий Чубайс назвал вырванной из контекста свою фразу о советских гражданах, которая прозвучала в документальном фильме Алексея Пивоварова «Гибель империи», посвященном распаду СССР. Об этом сообщает РИА Новости.

«Это передергивание фактов, фраза вырвана из контекста из фильма шестилетней давности», — заявил Чубайс.

Ранее в ноябре на YouTube был опубликован фильм Пивоварова, созданный в 2013 году. В одном из его фрагментов Чубайс, комментируя эпоху «брежневского застоя», заявил, что «вся страна, за исключением нескольких сотен тысяч идиотов, понимала, что она выстроена на лжи, с начала и до конца».