"Джокер" может стать самым прибыльным фильмом в истории

Фильм «Джокер» с начала проката уже заработал $953 млн. Картина Тодда Филлипса претендует на звание самого прибыльного в истории фильма, основанного на комиксах, сообщает Forbes.

Предполагается, что в эти выходные «Джокер» соберет еще несколько млн.

Сумма сборов может составить в 15,3 раза больше производственного бюджета в $62,5 млн. Если так случится, то лента обойдет по сборам фильм «Маска», который вышел в 1994 году.

Главную роль в картине «Джокер» исполнил Хоакин Феникс. Фильм рассказывает о становлении главного злодея Готэм-сити и врага Бэтмена.