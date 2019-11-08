Отца Мары Багдасарян лишили российского гражданства

Эльмара Багдасаряна, который является отцом стритрейсерши Мары Багдасарян, лишили российского гражданства. Об этом в субботу, 9 ноября, адвокат Давид Кемулария сообщил РИА Новости.

Багдасарян получил из ГУ МВД по Москве сообщение о результатах проверки, из которого следует, что он считается «не приобретшим гражданство России в установленном законом порядке». Таким образо его паспорта считаются выданными в нарушение установленного порядка. Багдасаряну также предлагалось получить разрешение на временное проживание, вид на жительство и обратиться с заявлением о приеме в гражданство.

Адвокат назвал произошедшее незаконным, поскольку Багдасарян проживал в России до 1991 года и автоматически получил российский паспорт. Решение о лишении гражданства планируется оспорить в суде.

Мара Багдасарян приобрела известность после истории с гонками на Mercedes-Benz Gelandewagen в Москве, в которой фигурировал сын замглавы компании «Лукойл» Руслан Шамсуаров. В дальнейшем ее неоднократно задерживали за другие нарушения правил дорожного движения. Суд постановил бессрочно лишить Багдасарян водительских прав.