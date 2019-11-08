Анкара и Вашингтон обсудили Сирию

Официальный представитель президента Турции Ибрагим Калын встретился со спецпредставителем США по Сирии Джеймсом Джеффри и американским послом Дэвидом Саттерфилдом.

Как передает ТАСС, встреча проходила в закрытом для прессы режиме в стамбульском районе Долмабахче. На ней полтора часа обсуждались последние события в Сирии, детали визита президента Реджепа Тайипа Эрдогана в США, намеченного на 13 ноября, а также необходимость расширения сотрудничества между Турцией и США по соглашению о создании зоны безопасности в Сирии.

Ранее с американской делегацией также провел встречу министр национальной обороны Турции Хулуси Акар.

9 октября Анкара объявила о проведении на севере Сирии операции "Источник мира" с целью создания там буферной зоны. Она должна стать защитным поясом для турецкой границы. В этот район, по замыслу Анкары, смогут вернуться из Турции сирийские беженцы. Дамаск назвал операцию агрессией, мировое сообщество осудило действия Анкары.