Трамп раскритиковал социализм

"В этот день в 1989 году смелые мужчины и женщины Восточной и Западной Германии объединились с тем, чтобы обрушить стену, возвышавшуюся как символ репрессий и обанкротившегося социализма на протяжении более чем четверти века... В 30-ю годовщину падения Берлинской стены я поздравляю германский народ с огромными достижениями, которых он добился в объединении своей страны и восстановлении Восточной Германии", - говорится в послании Трампа, которое распространил Белый дом.

Президент США Дональд Трамп поздравил немцев с юбилеем падения Берлинской стены, процитировав Гете и, как он часто делает в предвыборных речах, обрушившись на социализм, передает РИА Новости.

Президент США пообещал и дальше сотрудничать с Германией.

Он отдельно раскритиковал власти Восточной Германии и социалистического блока, которые, по его словам, угнетали народы своих стран.

"На протяжении четырех десятилетий восточногерманская пропаганда трубила о процветающем рае для рабочих со своей стороны стены. Но требующие ремонта квартиры и пустые продуктовые магазины говорили совсем о другом", - пишет Трамп.

"Холодная война давно прошла, но тиранические режимы по всему миру продолжают использовать репрессивную тактику тоталитаризма в стиле Советского Союза", - добавил Трамп, противопоставив этим неназванным режимам американские ценности. "Пусть судьба Берлинской стены будет уроком репрессивным режимам и правителям по всему миру: никакой железный занавес не сдержит железную волю людей, стремящихся к свободе", - добавил Трамп. Он также процитировал строчки "Фауста" Иоганна Вольфганга Гете, где говорится, что свобода достается только тем, кто борется за нее каждый день.