Жители "ДНР" и "ЛНР" выступили за присоединение к России

Большая часть жителей сепаратистских "Донецкой" и "Луганской народных республик" (ДНР и ЛНР) проголосовали за присоединение к России. Об этом говорят результаты опроса, проведенного украинским изданием «Зеркало недели» и Украинским институтом будущего.

«50,9 процента считают, что нынешние территории ЛНР/ДНР должны стать частью России, еще 13,4 процента — частью России, но с особым статусом. Таким образом, подавляющее большинство жителей ЛНР/ДНР — 64,3 процента — видят эту часть Донбасса в составе России», — говорится в исследовании.

Уточняется, что за присоединение к Украине выступают 5,1 процента опрошенных, еще 13,4 процента считают, что эти территории должны стать частью Украины, но с особым статусом.