Посол Ирана допустил выход страны из ДНЯО

Посол Ирана в Великобритании Хамид Баединежад допустил выход Ирана из Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО) в случае окончательного прекращения действия ядерной сделки. Об этом сообщает ТАСС.

«После завершения шагов по сокращению обязательств, предусмотренных ядерной сделкой, мы можем выйти из ДНЯО, поскольку этого требуют некоторые силы внутри Ирана», - приводит ТАСС слова посла.

Ранее стало известно, что Первый комитет ГА ООН почти единогласно поддержал предложенный Россией и ещё девятью странами проект резолюции об укреплении системы договоров по контролю над вооружениями, разоружению и нераспространению.