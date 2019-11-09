По запросу России в Польше задержан Игорь Мазур — один из лидеров радикальной организации «Украинская национальная ассамблея — Украинская народная самооборона». Об этом передает ТАСС по ссылкой на украинского общественного деятеля Елену Терещенко.

По ее словам, задержание произошло 9 ноября в восемь утра.

Эту же информацию подтвердил бывший украинский дипломат Маркиян Лубкивский.

Суд города Холм проведет заседание по делу Мазура 11 ноября.

Напомним, Игорь Мазур в 2014 году руководил формированием «Правого сектора» (запрещена в России) в Киевской области, а с мая 2014 года участвовал в карательной операции против жителей Донбасса. В России в отношении него возбуждено уголовное дело по подозрению в деятельности незаконных бандформирований в 1994—1995 годах на территории Чечни.