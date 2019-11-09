В Гонконге задержали трех депутатов за поддержку участников акций протеста. Кроме того, еще четыре депутата вызваны в полицейский участок. Как передает агентство Anadolu, об этом сообщает полиция Гонконга.

«Три депутата задержаны по обвинению в препятствовании проведению заседания 11 мая по законопроекту, облегчающему экстрадицию подозреваемых в материковый Китай, Макао и на Тайвань. Еще четыре депутата вызваны в полицейский участок», - говорится в сообщении.

Депутаты от оппозиции Гонконга считают задержания мерой властей, направленной на разжигание насилия с целью отмены или переноса даты выборов членов районных советов, намеченных на 24 ноября.

Протесты в Гонконге вспыхнули из-за поправки к закону об экстрадиции, которая предусматривает выдачу подозреваемых континентальному Китаю.

Законопроект был вынесен на рассмотрение парламента Гонконга третьего апреля. Существуют опасения, что законопроект подорвет автономный статус Гонконга и усилит юридическое влияние Пекина.

Протесты в Гонконге не стихают с июня 2019 года.