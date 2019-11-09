Саперы проверяют вокзал в Минске

Саперно-пиротехнические группы обследуют три крупных торговых центра в Минске и Центральный железнодорожный вокзал белорусской столицы, проводится эвакуация людей. Об этом, как передает ТАСС, сообщает в субботу пресс-служба МВД Белaруси.

"Сегодня около 19.00 на электронную почту кол-центра Могилевского отделения Белaрусcкой железной дороги поступило сообщение об опасности на объектах в Минске: торговые центры "Замок", "Дана Молл", "Галилео", а также Центральный железнодорожный вокзал.

Саперно-пиротехнические группы проводят обследование указанных объектов на наличие опасных предметов", - говорится в сообщении.

Там отмечается, что "в целях соблюдения мер безопасности сотрудниками милиции будут предприняты меры к эвакуации граждан".

МВД также призывает граждан не поддаваться панике, соблюдать меры безопасности и следовать рекомендациям сотрудников правоохранительных органов.