Девичья башня окрасилась в цвета азербайджанского флага

Один из символов Баку - Девичья башня окрасилась в цвета азербайджанского флага.

Фотографию Девичьей башни в социальных сетях распространила вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева.

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