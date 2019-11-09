Девичья башня окрасилась в цвета азербайджанского флага
Один из символов Баку - Девичья башня окрасилась в цвета азербайджанского флага.
Фотографию Девичьей башни в социальных сетях распространила вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева.
Один из символов Баку - Девичья башня окрасилась в цвета азербайджанского флага.
Фотографию Девичьей башни в социальных сетях распространила вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева.
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