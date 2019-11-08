Азербайджан выдал Кипру пакистанца, торговавшего людьми

Согласно информации, 35-летний пакистанец был обвинен в торговле людьми и отмывании денег еще в 2017 году. На основании ордера он был арестован в Азербайджане и 6 ноября передан Кипру.

Азербайджан выдал Кипру гражданина Пакистана, который обвиняется в торговле людьми. Об этом сообщает издание Cyprus Time.

Представ перед кипрским судом, гражданин Пакистана дал показания по одному из эпизодов его дела. Так, в мае 2017 года он уговорил 19-летнюю гражданку Румынии вступить в фиктивный брак с гражданином Бангладеша для дальнейшего получения гражданства.

Гражданка Румынии приехала на Кипр и вскоре оказалась в сексуальном рабстве.

В настоящее время гражданин Пакистана арестован. Следователи собирают доказательства о причастности его к ряду других преступлений, включая отмывание денег.