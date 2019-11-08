Румыния выбирает президента

Первый тур президентских выборов пройдет в воскресенье в Румынии. Если ни один из кандидатов не получит большинства голосов зарегистрированных избирателей, то 24 ноября будет проведен второй тур с участием двух конкурентов, набравших наибольшее количество голосов.

Как передает ТАСС, президент Румынии избирается сроком на пять лет.

В стране откроются 18 748 избирательных участков, голосование будет проходить между 07:00 и 21:00. В постоянных избирательных списках насчитывается почти 19 млн человек.

На высшую должность в румынском государстве формально претендуют 14 кандидатов, как от политических партий, так и независимых. Среди них - действующий президент 60-летний Клаус Йоханнис, выдвинутый Национал-либеральной партией (НЛП), Виорика Дэнчилэ (Социал-демократическая партия - СДП), Мирча Дьякону (альянс партии "Про Румыния" и "Альянса либералов и демократов"), Дан Барна (альянс "Союза за спасение Румынии" и партии "Свобода, единство и солидарность"), Теодор Палеологу (партия "Народное движение"), Хунор Келемен (Демократический союз венгров Румынии) и другие.