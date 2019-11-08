Протестующие в Боливии захватили телевидение и радиостанции
В Боливии в ходе протестов сторонники оппозиции захватили государственную радиостанцию Patria Nueva (RPN) и гостелеканал Bolivia TV (BTV). Об этом сообщает РИА Новости.
Директор Patria Nueva Иван Мальдонадо рассказал, что протестующие окружили ранее здание радиостанции.
Он также отметил, что журналистов удерживали в течение двух часов и угрожали сломать оборудование, если не будет прекращена работа СМИ. В итоге сотрудники радиостанции покинули свои рабочие места.