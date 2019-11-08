Зюганов: "Горбачев совершил преступление без срока давности"

«Правда заключается в том, что на самом деле не было никакой перестройки! Горбачев просто разломал страну, сломал руль у страны, у огромного корабля — да он не просто идиот, он преступник!» — заявил Зюганов.

Лидер КПРФ выразил сожаление, что бывший глава СССР так и «не осознал содеянного». «Горбачев должен находиться в тюрьме, а не рассуждать, жалеет ли он о перестройке. Сидел бы лучше в кустах и помалкивал!» — сказал Зюганов и отметил, что экс-президент СССР совершил «преступление без срока давности».

Зюганов также добавил, что количество русских как этнической группы на территории бывшего РСФСР сократилось со 120 миллионов человек в 1989 году до 100 миллионов в настоящее время. Потерю 20 миллионов человек глава КПРФ назвал результатом политики Горбачева и первого президента России Бориса Ельцина.

Ранее Горбачев заявил, что не жалеет о перестройке, поскольку в то время невозможно было жить, как прежде. Он отметил, что руководство страны было едино во мнении о необходимости изменений, несмотря на риск. Политик также назвал виновных в развале СССР: по его мнению, это организаторы августовского путча и те, кто использовал ослабленную позицию президента.