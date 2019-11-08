В Турции отмечают день памяти Ататюрка

В Турции сегодня, 10 ноября, отмечают день памяти основателя Республики – Мустафы Кемаля Ататюрка, скончавшегося в этот день в 1938 году в возрасте 57 лет.

С того времени ежегодно 10 ноября во время кончины основателя современной Турции - в 9 часов 05 минут - по всей стране объявляется минута молчания.

Возглавив национально-освободительное движение и войну за независимость Турции, Ататюрк создал новое государство, провел ряд серьезных политических, социальных и культурных реформ.