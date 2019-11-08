Местные лидеры "Талибан" ликвидированы в Афганистане

В Афганистане в ходе столкновения с правительственными силами в провинции Фарьяб убиты судья элитного подразделения "Красная бригада" в четырех уездах провинции движения "Талибан" Мавлави Мухаммад Рахим, командир подразделения "Красная бригада" по уезду Кургхан Фида Мухаммад и двое сопровождавших их боевиков - граждан Узбекистана, сообщает Интерфакс со ссылкой на начальника пресс-центра 209-го корпуса афганской национальной армии Ханифа Резаи.

По его словам, в ходе боестолкновения на территории уезда Кургхан убиты еще пять местных боевиков талибов.

Накануне пресс-центр Минобороны Афганистана сообщил, что в провинциях Урузган, Логар и Кандагар ликвидированы 65 террористов: "В результате спецоперации афганской национальной армии в уезде Гирзаб провинции Урузган ликвидированы 43 талиба, изъято большое количество оружия и боеприпасов... В результате боестолкновения на территории уезда Шахвали Кот провинции Кандагар убиты 18 террористов, один боевик ранен".