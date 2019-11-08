Самыми дорогими часами в мире стали Patek Philippe

На благотворительном аукционе Only Watch в Женеве самыми дорогими часами снова стала модель Patek Philippe. За модель The Grandmaster Chime Reference 6300A-010 в корпусе из стали заплатили рекордную сумму — почти 31 млн швейцарских франков.

Как отмечает портал Professional Watches, модель The Grandmaster Chime Reference 6300A-010 была выпущена в 2014 году ограниченным тиражом в семь моделей.