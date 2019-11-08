Самыми дорогими часами в мире стали Patek Philippe
На благотворительном аукционе Only Watch в Женеве самыми дорогими часами снова стала модель Patek Philippe. За модель The Grandmaster Chime Reference 6300A-010 в корпусе из стали заплатили рекордную сумму — почти 31 млн швейцарских франков.
Как отмечает портал Professional Watches, модель The Grandmaster Chime Reference 6300A-010 была выпущена в 2014 году ограниченным тиражом в семь моделей.
Вторыми по стоимости на аукционе оказались часы мастера Франсуа-Поля Журна. Его работа была продана за 1,8 млн швейцарских франков.
На третьей строчке оказалась марка Audemars Piguet. Ее модель Code 11.59 by Audemars Piguet Tourbillon Openworked приобрели за 1 млн франков. Всего на мероприятии продали часов более чем на 38,5 млн швейцарских франков.
Аукцион Only Watch основан в 2005 году и устраивается раз в два года в Женеве. Он проводится в пользу Ассоциации Монако по борьбе с миопатией. К участию организаторы приглашают крупнейшие мировые часовые бренды, а также наиболее успешные независимые мануфактуры и часовых мастеров. Все представляют для торгов модели часов, созданные в единственном экземпляре.