По мнению экспертов, растущие разногласия в рядах полиции, а также требования самих стражей правопорядка создают новые угрозы для Моралеса, который переживает самый сложный период за 14 лет правления, пишет Дойче велле.

Среди требований сотрудников полиции, помимо улучшения условий труда и отставки их руководства, значатся гарантии того, что полицейские не будут использоваться в качестве "политического инструмента какого-либо правительства".

Представитель военного командования страны генерал Уильямс Калиман заявил, что военные не планируют вмешиваться в ситуацию: "Мы никогда не будем противостоять людям, среди которых мы живем".

Сам Эво Моралес призвал к "срочным" переговорам с оппозицией, а также попросил принять участие в урегулировании ситуации Папу Римского Франциска.

Выборы главы Боливии прошли 20 октября. Предварительные результаты, обнародованные тем же вечером, указывали на возможность второго тура. Однако 21 октября, после обработки 95 процентов протоколов, избирательная комиссия сообщила, что действующий президент Эво Моралес получает 46,87 процента голосов, а его соперник Карлос Меса, занимавший пост главы государства с октября 2003 по июнь 2005 года, - 36,73 процента. Меса заявил о "мошенничестве" и подчеркнул, что не намерен признавать результаты голосования.