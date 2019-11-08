Экс-дипломат: Горбачев продал Гельмуту Колю ГДР

Последний генеральный секретарь ЦК КПСС Михаил Горбачев в июне 1989 года в Бонне «просто-напросто продал ГДР» на тот момент канцлеру ФРГ Гельмуту Колю, утверждает ф ранцузский писатель и бывший советский дипломат Владимир Федоровский.

По словам Федоровского, в кулуарах Кремля речь о падении Берлинской стены заходила уже весной 1989 года. Об этом в начале того года стала предупреждать Германская Демократическая Республика. В СССР на тот момент было два лагеря, выступавшие за разные варианты решения проблемы. Сотрудники КГБ и военные настаивали на военной интервенции в ГДР, а советник Горбачева Александр Яковлев и глава МИД СССР Эдуард Шеварднадзе были против этого, передает RT со ссылкой на радиостанцию Europe 1, которая поговорила с Федоровским.

Запад в тот момент, по словам экс-дипломата, вел себя «крайне нерешительно»: президент Франции Франсуа Миттеран не требовал объединения Германии, премьер Великобритании Маргарет Тэтчер направляла телеграммы Горбачеву.

Решение пришло после того, как Яковлев решил изложить свое видение проблемы жене генсека Раисе Горбачевой. «Яковлев сказал: если мы введем войска, то станем заложниками КГБ и перестройке придет конец, а Раиса продолжила его мысль в приватной обстановке. Наутро вернулся Горбачев. Войска было решено не вводить», – рассказал Федоровский.