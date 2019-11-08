Самолет Баку - Нью-Йорк экстренно сел в Гяндже

В связи с неблагоприятными погодными условиями в Бакинском аэропорту (сильный туман) капитан воздушного судна рейса AZAL Нью-Йорк - Баку принял решение совершить посадку в аэропорту Гянджи, говорится в сообщении национальной авиакомпании.

Согласно информации, самолет Boeing 787 Dreamliner благополучно приземлился в аэропорту Гянджи в 07:33 по местному времени. Пассажиры рейса размещены в терминале аэропорта, им предоставлены еда и напитки.

После улучшения погодных условий самолет вылетел из Гянджи в Баку в 10:01 по бакинскому времени и в 10:37 приземлился в Баку.

Отмечается, что сильный туман привел к некоторым задержкам рейсов из Международного аэропорта Гейдар Алиев. В настоящее время аэропорт работает в штатном режиме.