Муж Ким Кардашьян метит в президенты США

Выступая на фестивале инноваций Fast Company Innovation Festival в Нью-Йорке, рэпер начал говорить, что будет баллотироваться. Публика встретила его слова смехом, на что Уэст спросил, над чем они смеются.

«Пока вы читаете заголовки, в которых говорится, что Канье сумасшедший — каждый третий афроамериканец находится в тюрьме, и все знаменитости — в тюрьме, потому что они ничего не могут сказать, у них нет своего мнения, им страшно», — сказал музыкант.

«Мартина Лютера Кинга убили не потому, что у него была мечта; у него было несколько иное, о чем он собирался говорить. Он говорил о расширении прав и возможностей для черных, об увеличении экономических возможностей», — добавил он.

Отмечается, что о своих президентских амбициях рэпер говорит не впервые. Он уже делал это четыре года назад.