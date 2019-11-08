В Кремле раскрыли подробности разговора Путина и Эрдогана

"Проведено обстоятельное обсуждение ключевых аспектов российско-турецких отношений. Дана позитивная оценка поступательному развитию многопланового двустороннего сотрудничества, в частности, ходу реализации стратегических проектов в энергетике и военно-технической сфере. С удовлетворением отмечено, что в конце декабря этого года будет введен в эксплуатацию газопровод "Турецкий поток", - сказано в сообщении, опубликованном на сайте Кремля.

В Кремле подтвердили телефонный разговор президента РФ Владимира Путина с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом, прошедший накануне по инициативе Анкары.

Кроме того, стороны уделили существенное внимание урегулированию ситуации в Сирии. Путин и Эрдоган, в контексте реализации Меморандума о взаимопонимании между РФ и Турцией, подписанного в Сочи 22 октября, акцентировали значимость продолжения скоординированных шагов по стабилизации обстановки на северо-востоке Сирии, при условии строгого соблюдения принципов территориальной целостности, суверенитета и единства Арабской Республики.

Главы государств также обменялись мнениями по ситуации в Идлибской зоне деэскалации, отметив необходимость дальнейших общих усилий по реализации соответствующих двусторонних договоренностей, достигнутых в прошлом году.

Президенты приветствовали итоги первого заседания сирийского Конституционного комитета, прошедшего в Женеве с 30 октября по 1 ноября нынешнего года, отметили решающую роль государств - гарантов Астанинского процесса при его подготовке, подтвердили намерение и далее способствовать продвижению межсирийского политического диалога.