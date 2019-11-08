Вице-премьер Украины: «Мы заложники географии»

«Мы заложники географии. Безусловно, нам нужно научиться жить с Россией. Я не вижу никаких предпосылок для того, чтобы Россия изменила стратегические цели в отношении Украины. Соответственно, мы должны научиться с ними жить», – цитирует вице-премьера РИА Новости.

Украина является «заложником географии», но обязана научиться жить в соседстве с Россией, заявил вице-премьер Украины по европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба.

По мнению Кулебы, хоть Россия и «является врагом Украины», необходимо выстраивать с ней определенную модель отношений. "Есть три уровня: межчеловеческих отношений, экономических и политических», – сказал он.

При этом украинский вице-премьер отмечает, что политические и человеческие отношения достаточно понятны, а экономические являются наиболее шаткими. По его словам, к отношениям с РФ нужно подходить прагматично и рационально, действовать, исходя из своих интересов.

«У нас интерес – двигаться на Запад… строить здесь нормальную, цивилизованную, европейскую страну и при этом становиться экономически сильными», – подчеркнул Кулеба.