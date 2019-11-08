Трамп опубликует стенограмму еще одного разговора с Зеленским

Президент США Дональд Трамп намерен опубликовать в начале следующей недели стенограмму второго телефонного разговора с украинским коллегой Владимиром Зеленским. Об этом глава Белого дома заявил журналистам перед вылетом в штат Алабама, сообщает Bloomberg.

«Мы, возможно, передадим ее во вторник. В понедельник - праздник (День ветеранов)», — сказал Трамп.