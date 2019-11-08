Трамп опубликует стенограмму еще одного разговора с Зеленским
Президент США Дональд Трамп намерен опубликовать в начале следующей недели стенограмму второго телефонного разговора с украинским коллегой Владимиром Зеленским. Об этом глава Белого дома заявил журналистам перед вылетом в штат Алабама, сообщает Bloomberg.
«Мы, возможно, передадим ее во вторник. В понедельник - праздник (День ветеранов)», — сказал Трамп.
По его словам, публикация расшифровки является крайне важным событием: «Почитайте стенограмму (уже опубликованную), и вы увидите, что было в этом звонке. Теперь я дам вам вторую стенограмму, поскольку у меня было два телефонных разговора с президентом Украины».
Трамп отметил, что ни один президент за всю историю США не проходил через нечто подобное. Глава Белого дома выразил мнение, что происходящее является «охотой на ведьм» и такое в будущем не должно повториться ни с одним американским президентом.