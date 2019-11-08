Приехавший на родину ученый внезапно скончался

Приехавший в Азербайджан с коротким визитом известный ученый, профессор Стамбульского университета Мухаммад Тагиев скоропостижно скончался в возрасте 68 лет в родном Сальянском районе.

Как сообщает региональный корреспондент haqqin.az, известный ученый-математик в 1993 году по линии своей научной деятельности переехал в Стамбул, где вскоре стал профессором местного университета. Основал академию «Научная олимпиада» при Министерстве национального образования Турции.

Подготовленные им студенты в настоящее время работают в самых известных университетах США, Бразилии, Мексики, Германии и Турции. Школьники же стали победителями Международной математической олимпиады. Заслуги азербайджанского ученого неоднократно высоко оценивались в Турции.