Эво Моралес: Оппозиция исполняет план фашистского переворота

Ситуация в Боливии продолжает накаляться. Как сообщает Agence France-Presse, оппозиция, отказывающаяся признавать победу Эво Моралеса на недавних президентских выборах, отвергла его предложение о "срочных" переговорах.

"С Моралесом и его правительством нам обсуждать нечего", - цитирует агентство лидера боливийской оппозиции Карлоса Меса в ответ на призыв Моралеса к диалогу. Так же ответили и представители одной из других оппозиционных партий, сообщает агентство.

Комментируя эту ситуацию, Эво Моралес заявил в Twitter, что оппозиционеры "ведут себя, как диктаторы", хотя и утверждают, что защищают демократию. По словам политика, протестующие подожгли дом его сестры в городе Оруро, а также резиденцию губернаторов департаментов Оруро и Чукисака. При этом Моралес заявил, что оппозиционеры исполняют " план фашистского переворота".