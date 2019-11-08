Эрдоган: Турция должна уважать наследие Османского периода

«Попытки оскорбить и принизить значимость многовековой государственности Османского периода недопустимы. Это признак невежества, безрассудства или злого умысла. Другого объяснения тому быть не может», - заявил Эрдоган, выступая на церемонии поминовения основателя Турецкой Республики Мустафы Кемаля Ататюрка.

Президент Турции назвал ложью и искажением исторических реалий утверждения ряда политиков о том, что в османском государстве не было оборонной промышленности.

По словам главы государства, Турция продолжит противостоять попыткам искажения своей истории и культуры с той же решимостью, с какой ведет борьбу с терроризмом.

«Турция готова достичь целей, заявленных на период до 2023 года (100-летия Турецкой Республики) и войти в число ведущих мировых держав. Нас обязывают к этому заветы Ататюрка. Уважение к основателю Республики нужно проявлять не на словах, а на деле», - сказал президент.