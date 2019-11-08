Погода на завтра: 21 градус тепла и ветер
В понедельник, 11 ноября, в Баку и на Апшеронском полуострове ожидается переменная облачность, ночью и утром местами туман, днем ветер сменит направление с южного на юго-западное, сообщили в Национальном департаменте гидрометеорологии Минэкологии и природных ресурсов.
Температура воздуха на Апшероне ночью составит 10-14 градусов тепла, днем до 18-22 градусов. В Баку ночью температура составит 12-14 градусов, днем воздух прогреется до 21 градуса выше нуля.
Атмосферное давление снизится с 770 до 767 миллиметров ртутного столба, относительная влажность воздуха ночью составит 75-85%, днем - 55-65%.
В районах страны преимущественно без осадков, однако ночью и утром в отдельных местностях ожидается туман, будет дуть западный ветер. Температура воздуха ночью составит 6-11 градусов, днем воздух прогреется до 18-23 градусов. В горах ночью 3-8 градусов тепла, днем от 13 до 18 градусов выше нуля.